S. Margherita: protesta contro Governo vietata, commercianti presi e portati in caserma

Fase 2 emergenza coronavirus. E’ finita in caserma la protesta dei commercianti di Santa Margherita Ligure.

Lo ha riferito oggi l’agenzia Ansa.

Ieri un gruppo di una decina di esercenti, che aveva dato vita all’iniziativa della consegna simbolica al sindaco Paolo Donadoni, delle chiavi delle attività in segno di protesta contro l’inerzia e l’incapacità del Governo Conte, si sono ritrovati in spiaggia per discutere delle recenti linee guida dell’Inail e delle difficoltà che saranno costretti ad affrontare anche i colleghi imprenditori balneari e i lavoratori.

Il gruppo, però, non è passato inosservato a una pattuglia dei carabinieri di Santa Margherita Ligure, che sono intervenuti per il presunto assembramento e hanno portato in caserma i protagonisti, i quali ora rischiano una sanzione amministrativa.