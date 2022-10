Ryokaku No Orchestra in concerto a Genova Certosa il 6 ottobre alle ore 18 in via Piombino, nell’ambito di “Jazzando InGenova”.

“Jazzando inGenova”, rassegna promossa da Gezmataz e Assoartisti Confesercenti per portare musica e cultura in ogni angolo della città, entra nella sua quarta settimana con il concerto gratuito della Ryokaku No Orchestra, giovedì 6 ottobre alle ore 18 in via Piombino, a Certosa.

Nato come esperienza di studio del repertorio jazz, il progetto si è evoluto in musica dal vivo orientata verso il linguaggio modale, pur mantenendo le proprie radici nella tradizione.

La formazione è composta da Simone Magioncalda alla chitarra elettrica, Zeno De Marco al pianoforte, Simone Seminerio al basso elettrico e Edoardo Speranza alla batteria.

In occasione del concerto di giovedì a certosa, il gruppo si avvarrà anche della partecipazione del sassofonista Stefano Mati.

Durante il concerto sarà inoltre possibile assistere all’esibizione di flair acrobatico del barman Luca Parcelli, docente Fiepet Lab, che proporrà al pubblico i suoi personalissimi mocktail, drink analcolici all’insegna della movida sostenibile.

“Jazzando inGenova” proseguirà poi venerdì 7 ottobre a Borgo Incrociati con il Giampaolo Casati Quartet ed il live painting dell’artista Davide Di Donna del collettivo Pepita Ramone, e sabato 8 in piazza Suppini, a Struppa, con i Bop Rebels.

In caso di allerta meteo l’evento sarà da considerarsi annullato e rimandato a data da destinarsi.

“Jazzando InGenova” è una rassegna promossa dall’Associazione Gezmataz in collaborazione con Assoartisti Confesercenti ed il contributo di Comune di Genova e Ministero della Cultura – Dipartimento Spettacolo.