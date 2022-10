Torna il 6 ottobre Genova Start, la notte bianca delle gallerie d’arte, la rassegna che restituisce l’arte moderna al proprio pubblico

Torna il 6 ottobre Genova Start, la notte bianca delle gallerie d’arte, organizza un eccezionale opening comune di venti gallerie nel centro di Genova. Apertura in contemporanea alle ore 18

La nuova visione estetica come propulsore dell’arte moderna e contemporanea. Dopo il successo della passata edizione “Genova Start”, la notte bianca delle gallerie d’arte genovesi, riparte giovedì 6 ottobre dalle ore 18 fino alle 24 con un opening comune straordinario.

La rassegna, che anche quest’anno vede protagoniste le principali gallerie d’arte moderna e contemporanea della città, ritorna nella settimana che precede i Rolli Days dopo aver fatto registrare il pieno di visitatori nel 2021 (oltre 5 mila presenze) e conquistato dirette televisive per far scoprire alla città nuove prospettive sul contemporaneo passeggiando tra i luoghi espositivi che animano la scena artistica genovese.

Venti saranno le gallerie che apriranno le rispettive porte al pubblico per altrettante inaugurazioni, tra quadri, sculture, fotografie, performance ed eventi multimediali, con l’obiettivo di illuminare la bellezza dell’arte nel cuore della città e dare nuovo impulso alla nuova stagione espositiva. «Start è ormai un appuntamento che i genovesi aspettano da un anno all’altro – spiega Chico Schoen De Sguaines , gallerista e portavoce della rassegna –. Anche per chi abitualmente non frequenta le gallerie perché offre all’osservatore un percorso attraverso il centro storico che ogni anno si rinnova negli spazi e nei contenuti, dando voce al bisogno di novità e alla passione per l’arte che è dentro ciascuno di noi».

Ecco le gallerie che, in un percorso snodato tra caruggi e palazzi storici, parteciperanno all’edizione 2022: ABC Arte, Capoverso Arte Contemporanea, Canessa 11, Ellequadro Documenti AC, Etherea Art Gallery, Il Vicolo, Lazzaro, Leonardi V-Idea, Galleria Arte Studio – Il Basilisco Galleria d’Arte, Stella Rouskova Gallery, Stupendo BF Gallery e Willy Montini, Galleria San Lorenzo Al Ducale, Galleria Daltoquadro, Guidi Galleria d’Arte Contemporanea, Guidi&Schoen, Pinksummer, Sharevolution, Studio Rossetti Arte Contemporanea, Spazio Unimedia contemporary art, VisionQuest 4rosso

“Genova Start” 2022 è un evento patrocinato dal Comune di Genova.