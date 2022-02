Russia-Ucraina, la guerra è davvero scoppiata? Video e Diretta

E’ in atto un’escalation tra la Russia e l’Ucraina, o meglio tra la Russia e la Nato. Non ce la sentiamo, però, di dare, per il momento, notizie certe.

Quello che potremmo fare è riportare notizie e foto prese da agenzie.

Non vogliamo fare alcuna polemica. Alla base del nostro lavoro c’è l’uso delle fonti. Attualmente l’uso e la scelta di tali fonti, per fatti che non sono sul nostro territorio, è piuttosto difficoltoso.

Quello che possiamo dire è che nei giorni scorsi nella regione del Donbass, zona di guerriglia da diversi anni, Donetsk (Donec’k) e Lugansk, città a maggioranza russofona ed oggetto di incursioni da parte dell’Ucraina, hanno proclamato la propria indipendenza.

Donetsk si è autoproclamata Repubblica Popolare di Donec, mentre Lugansk si è autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk.

Da parte della Russia c’è stato il riconoscimento dell’indipendenza delle due repubbliche.

Fino ad allora La Repubblica Popolare di Donetsk e quella di Luhansk non erano riconosciute internazionalmente se non dall’Ossezia del Sud.

Ieri, i responsabili delle due repubbliche, che sono a maggioranza russofona ed in possesso di passaporto russo, hanno chiesto aiuto alla Russia.

Questa mattina, alle 5.45, il presidente russo Putin è comparso in Tv dicendo :”Ho deciso di autorizzare un’operazione militare speciale” nel Donbass.

“Ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, con l’approvazione del Consiglio della Federazione, ho deciso di condurre un’operazione militare speciale – ha detto Putin in un discorso mandato in onda su Rossija-24.

L’obiettivo, prosegue, è “difendere le persone vittime degli abusi e del genocidio commesso dal regime di Kiev”. “Ci impegneremo per la smilitarizzazione e la denazificazione”… “Per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro i civili, compresi i cittadini della Federazione Russa”… “Le nostre azioni – conclude Putin – sono un’autodifesa contro le minacce”.

Le agenzie parlano di bombardamenti su Kiev e su Odessa. Utilizzando le webcam ufficiali dell’Ucraina (il link viene messo in fondo all’articolo), la situazione sembra nella norma. A Kiev è presente un incolonnamento di auto.

Nel mentre il presidente dell’Ucraina Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj, ha imposto nel paese la legge marziale.

Notizia in aggiornamento

Alleghiamo oltre ai link e alle dirette un paio di video che RT News ha diffuso su Telegram.

Webcam della Città di Odessa

Alcune televisioni Russe e Ucraine

Smorti TV: https://smotrim.ru/live/21

1 Tv: https://www.1tv.ru/news/2022-02-24

24 Tv: https://youtu.be/ZkWz4uF5-vI

5 Kanal: https://youtu.be/BhbRkDgdPIs

Video di RT News: bombardamento al confine con il Donbass. La troupe di RT filma esplosioni in autostrada.

Veicoli militari blindati ucraini in strada nel Donbass schiacciano auto dei civili con la gente che è scioccata

Link a webcam sul territorio ucraino

Webcam Odessa: https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/ukraine/odessa/odessa/panteleymonovskaya-street.html

Webcam Kiev Maidan Square: https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/ukraine/kyiv-city-council/kyiv/maidan-square.html

