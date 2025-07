Camporosso, 70enne cade in un dirupo mentre porta a spasso il cane: interviene l’elisoccorso

L’incidente in una zona boschiva: fondamentale l’allarme dato da alcuni passanti

Paura a Camporosso, in provincia di Imperia, dove un uomo di 70 anni è caduto in un dirupo mentre portava a spasso il proprio cane in una zona boschiva e impervia. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, quando alcuni passanti hanno udito le grida d’aiuto dell’uomo e i latrati insistenti del cane, dando immediatamente l’allarme.

Mobilitati Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico e del personale del 118, che si sono attivati per raggiungere l’uomo nella fitta vegetazione. Considerata la difficoltà della zona, è stato richiesto anche il supporto dell’elicottero Grifo, specializzato nei salvataggi in aree impervie.

Operazioni di recupero in corso: priorità alla sicurezza

Le squadre hanno lavorato per localizzare il 70enne e garantire un recupero in piena sicurezza, data la natura scoscesa e difficile del terreno. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo, ma si teme per eventuali traumi legati alla caduta.

