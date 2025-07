Mercoledì 16 luglio un evento aperto alla cittadinanza al Centro diurno San Marcellino

Si terrà mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 10.30 presso il Centro diurno dell’Associazione San Marcellino (vico San Marcellino 1, Genova) un incontro pubblico dedicato al Centro Storico di Genova. Il focus sarà sugli stili di vita e la prevenzione, con particolare attenzione alle strategie efficaci per le fasce giovanili. L’appuntamento, dal titolo “Identificare criticità per trovare soluzioni”, è promosso dal Dipartimento Educazione a Corretti Stili di Vita e Programmi di Comunità Asl3, diretto dal dottor Gianni Testino.

Confronto tra istituzioni, associazioni e comunità del territorio

L’incontro rappresenta un momento di ascolto e confronto tra cittadinanza, associazioni attive nel centro storico, comitati locali e istituzioni, tra cui Prefettura, Questura e Assessorato alla Sanità di Regione Liguria, attesi tra i partecipanti.

L’evento è realizzato in collaborazione con: Federsanità ANCI Liguria, Associazione San Marcellino, Via del Campo e Caruggi, Il Cesto, Comunità San Benedetto al Porto, Il Quotidiano Latinoamericano, ACAT Club degli Alcolisti in Trattamento Savona Genova.

Il programma dell’incontro

Moderatori:

Gianni Testino , Direttore del Dipartimento Educazione a Corretti Stili di Vita e Programmi di Comunità Asl3

, Direttore del Dipartimento Educazione a Corretti Stili di Vita e Programmi di Comunità Asl3 Patrizia Balbinot, Responsabile Benessere Organizzativo e Lavoro d’Equipe dello stesso Dipartimento

Ore 10.30 – Accoglienza

Ore 11.00 – Perché siamo qui, con Patrizia Balbinot e Gianni Testino

Ore 11.15 – L’impegno di Asl3 nel Centro Storico, con interventi di:

Luigi Carlo Bottaro , Direttore Generale Asl3 e Presidente Federsanità Liguria

, Direttore Generale Asl3 e Presidente Federsanità Liguria Padre Nicola Gay, Presidente Associazione San Marcellino

Gli interventi delle realtà attive nel territorio

Durante l’incontro prenderanno la parola rappresentanti di alcune delle principali realtà sociali e associative del Centro Storico di Genova, impegnate su temi di inclusione, salute e rigenerazione urbana:

Marco Malfatto , Presidente Comunità di San Benedetto al Porto

, Presidente Comunità di San Benedetto al Porto Federica Scibetta , Presidente Cooperativa Il Cesto

, Presidente Cooperativa Il Cesto Christian Spadarotto , Portavoce Associazione Via del Campo e Caruggi

, Portavoce Associazione Via del Campo e Caruggi Martha Veloz , Responsabile Donne Imprenditrici Comunità Latinoamericana

, Responsabile Donne Imprenditrici Comunità Latinoamericana Gabriele Verrone , Vice-Direttore Associazione San Marcellino

, Vice-Direttore Associazione San Marcellino Pierluigi Vinai , Direttore Generale Anci Liguria

, Direttore Generale Anci Liguria Rocco Luigi Picci, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Asl3

La conclusione affidata alle autorità istituzionali

La chiusura dei lavori, prevista per le ore 13.00, sarà affidata agli interventi conclusivi delle autorità presenti, con l’obiettivo di delineare un percorso condiviso per affrontare le fragilità del centro storico e promuovere stili di vita sani e sostenibili tra le nuove generazioni.

