Rumena arrestata per evasione ad Oneglia, viene rimessa ai domiciliari

Una donna rumena del 1988, è stata arrestata ieri dalla polizia per evasione. La donna era sta arrestata a Monza nel 2015 perché trovata in possesso di una pistola Magnum 357, un coltello a serramanico e 1 kg di cocaina e condotta al carcere di San Vittore.

Solo successivamente chiede e ottiene di scontare il residuo di pena in regime di arresti domiciliari presso un appartamento di Imperia.

Da quel momento frequenti sono i controlli della Volante della Polizia di Stato finalizzati a verificare il rispetto di tale misura.

Tuttavia già in due occasioni, la donna non era stata trovata in casa al controllo degli agenti che, quindi, l’avevano denunciata per la violazione delle prescrizioni.

L’arresto in flagranza è invece scattato ieri, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico l’hanno riconosciuta nei pressi del l’OVS di Oneglia e l’hanno arrestata per evasione.

Stamane, all’esito dell’udienza per direttissima, il Giudice convalidava l’arresto e ripristinava la misura degli arresti domiciliari.