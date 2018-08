Rubavano nei negozi per divertimento, la polizia pizzica due stranieri a Sanremo

Agenti delle volanti del Commissariato di Sanremo, ieri, hanno denunciato in stato di libertà R.A. e G.V., rispettivamente di 25 e 54 anni, il primo francese, la seconda belga, entrambi per furto con destrezza.

Nel pomeriggio di sabato i due individui venivano segnalati come possibili autori di furto da alcuni commercianti sanremesi.

Uomini della Squadra Volante del Commissariato provvedeva a bloccarli ed identificarli in via Matteotti, anche con l’ausilio del personale impiegato nei controlli straordinari antiabusivismo disposti dal Questore di Imperia per il periodo estivo.

I due erano appena usciti da una cartolibreria del centro ove, da un primo sommario controllo, venivano trovati in possesso di un’agenda appena asportata ma anche di numerosi articoli di esercizi commerciali sanremesi, principalmente abbigliamento e biancheria per la casa, oggetti per i quali i due erano del tutto privi di scontrino o altra documentazione comprovante l’acquisto.

Il valore complessivo della merce asportata dai negozi era di alcune centinaia di euro.

Con la collaborazione degli stessi commercianti che ne avevano segnalato la presenza, anche tramite l’utilizzo dei social media, si ricostruiva l’intera giornata di “shopping illegale” degli stessi che, fin dal primo mattino, avevano perpetrato un furto di presso il negozio “Fashion House”, come peraltro chiaramente evidenziato dalle telecamere a circuito chiuso, visionate oltre che dall’esercenti, dagli agenti di polizia intervenuti.

Buona parte degli oggetti rubati dai due individui, veniva restituita ai commercianti vittime dei furti.

La circostanza che entrambi gli indagati fossero sconosciuti alle forze dell’ordine, legittimi proprietari di un auto di lusso ed in possesso di ingente denaro contante e di regolari carte di credito, fa ragionevolmente pensare a furti commessi per cause goliardiche o comunque non di puro interesse economico.