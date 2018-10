Rubava nei negozi di Chiavari, preso 30enne romeno pluripregiudicato

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Chiavari, a conclusione di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno denunciato in stato di libertà due stranieri e un italiano.

Si tratta di un cittadino romeno di 30 anni, pluripregiudicato, per tentato furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale, di un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, gravato da pregiudizi di polizia, per essersi trattenuto senza giustificato motivo sul territorio dello Stato nonostante gravasse su di esso un decreto di espulsione, di un cittadino italiano di 45 anni, residente a Chiavari, per guida in stato di ebbrezza.

Nel stesso contesto, è stato segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti un 20enne della Repubblica Dominicana, residente a Cogorno, poiché trovato in possesso di circa 0,60 grammi di hashish.