Ruba alla Coop di Piccapietra: senegalese arrestato

E’ successo ieri pomeriggio. Il 28enne è stato trovato con altra merce rubata

Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato un senegalese di 28 anni per furto aggravato denunciandolo anche per ricettazione.

Il giovane è entrato all’interno della Coop di Piccapietra in Largo Fucine e, dopo aver prelevato alcuni generi alimentari dagli scaffali, ha cercato di uscire senza pagare.

Un addetto alla vigilanza, che lo aveva notato e seguito, lo ha però fermato per poi chiamare la Polizia.

Gli agenti intervenuti in soccorso del dipendente, hanno trovato il ladro in possesso della merce poco prima “prelevata” dal supermercato ma anche di altro materiale, per un valore complessivo di circa 200 euro, rubato in altri due esercizi commerciali in centro.

Il 28enne, con svariati precedenti di Polizia, è stato anche denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di un telefonino rubato.

Fissata per questa mattina l’udienza per direttissima.