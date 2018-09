Iren Acqua comunica che, a causa di problemi tecnici intervenuti durante i lavori che hanno procurato anche l’allagamento di un bar e un negozio, l’interruzione idrica nelle: Via Bertani, Salita delle Battistine.

E, per le sole utenze allacciate alla tubazione interessata: Via Martin Piaggio, Viale Padre Santo, Via Goffredo Mameli fino altezza civ. 2A, Via Roma lato ponente, Piazza de Ferrari lato Palazzo Ducale, Via Dante altezza civ. 2, è prolungata fino alle ore 17.00 circa anziché alle 6.00.