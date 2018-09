Il Tar ha una nuova sede. ai civici 2 e 4 di via Fogliensi

Il Tar della Liguria ha lasciato dopo sessant’anni la storica sede di via dei Mille a Sturla e si trasferisce in via Fogliensi, tra via Marconi e corso Italia, sul lato a monte della strada.

Mentre dipendenti e materiale sono già nella nuova sede, le prime udienze sono state fissate per il 6 settembre.

Il Tar della Liguria, si è spostato per volere della proprietà dell’immmobile, l’Immobiliare Mare.

Infatti, dopo aver portato a termine la costruzione di un solo park da 80 posti auto tra via Chighizola e via dei Mille, con annesso giardino pubblico, la proprietà avrebbe intenzione di portare a termine una nuova operazione immobiliare.

Il nuovo Tar occuperà i civici 2 e 4 di via Fogliensi e si troverà tra altri due palazzi di edilizia residenziale.