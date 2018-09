In seguito ad un danno alla tubazione idrica provocato da una ditta che eseguiva lavori stradali per conto terzi, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in data odierna nelle seguenti vie di Genova Voltri: Via E. Guala, Via E. Cialdini, Via Cerusa, tratto di Via delle Fabbriche, Salita Biagi e Via Viacava.

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto nel primo pomeriggio.