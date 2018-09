SAVONA. 7 SETT. Inaugurati ufficialmente allo Yacht Club Marina di Loano i Campionati Italiani Giovanili di Vela in doppio, organizzati dal Circolo Nautico Loano. Ieri nulla di fatto nella prima giornata di regate, annullate per assenza di vento. Questa mattina il segnale di avviso per la prima regata sarà dato, vento permettendo, alle ore 11. Per contendersi gli undici titoli nazionali in palio sono arrivati quasi seicento velisti, da tutta Italia. La kermesse velica metterà infatti in palio lo scudetto giovani nelleclassi 420, L’Équipe Evolution, L’Équipe under 12, 29er, RS Feva, Hobie 16, Dragoon, 555 Fiv, Feva under 12. Per i giovani velisti Under 12 delle classi RS Feva e L’Équipe c’è in palio anche la Coppa del Presidente.

“Abbiamo appena chiuso i Campionati Italiani giovanili in singolo a Viareggio – spiega il Presidente FIV Francesco Ettorre – e siamo entusiasti di ammirare i Campionati Italiani giovanili in doppio qui a Loano, dove sono presenti tanti giovani a dimostrazione che il movimento è sano”.

Le regate si svolgeranno nelle acque del Golfo di Loano, dove sono stati allestiti tre campi di regata. Da oggi fino a domenica si svolgeranno le varie prove in programma. Domenica infine, alle ore 17 e 30, si terrà la cerimonia di premiazione alla Marina Beach.

“Siamo felici ed onorati di ospitare i Campionati Italiani giovanili in doppio – ci ha detto entusiasta il sindaco di Loano, Luigi Pignocca – Loano è da sempre un Comune vicino allo sport e pronto ad ospitare questa gioiosa brigata di mille persone tra atleti, coach e familiari. Ci auguriamo che il meteo ci assista e di poter vedere delle splendide regate”.

Grande soddisfazione per la kermesse velica loanese anche per l’ inossidabile Ciccio Rossi, che da sempre, ma in particolare con maggiore passione, negli ultimi anni, ha scoperto, preparato ed allenato giovani talenti portandoli ai massimi livelli.

“La partecipazione di un numero di equipaggi così elevato- conclude Gianluigi Soro, presidente del sodalizio loanese- rappresenta un successo oltre ogni previsione ed un riconoscimento per Loano, città Europea dello Sport ed il suo campo di regata. Questo ci stimola a impegnarci ancora di più per garantire ad atleti, tecnici e accompagnatori un’organizzazione impeccabile, degna della lunga tradizione che Loano, il suo Circolo e tutti coloro che da anni collaborano con noi, hanno offerto già in passato in tanti grandi eventi di vela organizzati”.

Ad organizzare la spettacolare kermesse, che fa di Loano in questi giorni la capitale italiana della vela, è il CN Loano, su delega della Federazione Italiana Vela, in consorzio con Circolo Nautico del Finale, CNAM Alassio, L.N.I Ceriale, Circolo Nautico Albenga, Circolo Nautico Andora, Circolo Velico Ventimigliese, Varazze Club Nautico, con la collaborazione del Comitato Primazona FIV ed il patrocinio del Comune di Loano. L’evento è supportato da Marina di Loano e dallo Yacht Club Marina di Loano.

CLAUDIO ALMANZI