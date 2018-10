Ieri mattina i carabinieri della Stazione dell’Arma di Rivarolo hanno identificato e denunciato in stato di libertà per furto un 43enne, nato in Romania, che risulta in Italia senza fissa dimora.

Lo straniero, nel pomeriggio di sabato scorso ha rubato diversi generi alimentari dagli scaffali del supermercato “Ipercoop” all’interno del centro commerciale “L’Aquilone” di via Romairone.

La refurtiva è stata restituita al titolare responsabile della rivendita.