Dall’India a Genova per rubare: denunciato 43enne. Furto alla Coop di Piccapietra

Ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno identificato e denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato un 43 enne, nato in India, emigrato in Italia e residente a Firenze, sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Genova ma mai rimpatriato.

Lo straniero, infatti, è stato sorpreso mentre tentava di rubare una bottiglia di whisky previa forzatura della placca anti taccheggio grazie a una tronchesina all’interno del supermercato “COOP” in Largo delle Fucine a Piccapietra.

La merce è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita. La tronchesina è stata sequestrata.