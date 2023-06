Roma-Spezia, giallorossi imbattuti contro le Aquile negli ultimi cinque match

La Roma è imbattuta in Serie A contro lo Spezia; i giallorossi hanno vinto quattro dei precedenti cinque match (1N) contro i bianconeri nella competizione, compresi i tre più recenti senza subire gol. Dopo aver segnato cinque gol nei primi due match in Serie A con la Roma, lo Spezia non ne ha realizzato nessuno nei successivi tre: i liguri contano più gare senza reti all’attivo nella competizione soltanto contro la Juventus (quattro). Lo Spezia è alla ricerca del suo primo punto in trasferta contro la Roma (due ko nei due precedenti); in generale, l’Olimpico è lo stadio in cui i liguri hanno giocato più incontri di Serie A – tra Roma e Lazio – senza mai uscire imbattuti (5P). La Roma ha perso solo una delle ultime 24 partite contro squadre liguri in Serie A, mantenendo la porta inviolata nelle ultime sei (17V, 6N): 2-0 in trasferta contro la Sampdoria, il 2 maggio 2021.