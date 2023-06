Entella, mister Volpe: delusi dall’eliminazione contro il Pescara

Le parole di mister Volpe al termine di Entella-Pescara che ha segnato il ko dei liguri nella semifinale play off.

“C’è molta delusione, la partita è stata determinata dagli episodi. All’andata sull’1-0 abbiamo preso due pali, questa sera siamo rimasti in 10 per un’ingenuità. La squadra ha dato tutto e questa è la cosa più importante, c’è dispiacere perchè speravamo tutti di andare avanti. Quando ti mancano 10 giocatori diventa tutto più difficile. Siamo arrivati a questo appuntamento con tante assenze importanti, ma nonostante questo ce l’abbiamo messa tutta”.

“Quando non vinci pensi sempre a quello che avresti potuto fare. Questa squadra è partita con 15 giocatori nuovi e ci abbiamo messo un po’ di tempo per amalgamarci. Abbiamo affrontato tante difficoltà, e le difficoltà non sono solo quelle che si vedono sul campo, abbiamo tenuto la barra dritta, lavorato a testa bassa, e con il supporto della società siamo riusciti a fare un campionato importante. Siamo arrivati a fare 79 punti e a due giornate dalla fine ci stavamo giocando il campionato. Questa lunga rincorsa ci ha fatto arrivare alla fase finale con un po’ di fatica. I play off sono molto penalizzanti per le squadre che stanno ferme tanto tempo. Quando una squadra esce tra gli applausi del pubblico significa che ha fatto il proprio dovere”.