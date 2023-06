Napoli-Samp, la sfida curiosa tra l’attacco migliore e quello peggiore della A

Di fronte, in questa gara, la squadra che ha segnato più gol e quella che ne ha messi a segno meno nella Serie A 2022/23: il Napoli (75) e la Samp (24, Osimhen, da solo, con 25 centri ne ha di più all’attivo); a fare la differenza in particolare sono i secondi tempi, in cui i partenopei hanno realizzato 43 marcature (almeno cinque in più di qualsiasi altra squadra e ben 33 in più dei blucerchiati, fanalino di coda), mentre i liguri ne hanno incassati 36 (più di ogni altra avversaria). I soli attaccanti del Napoli hanno segnato esattamente il doppio di tutti i giocatori della Sampdoria in questo campionato: 48 reti dal reparto avanzato azzurro contro le 24 della squadra blucerchiata. Napoli-Sampdoria sarà la sfida tra la squadra che ha segnato più gol di testa (17, gli azzurri) e quella che ne ha subiti di più (13) con questo fondamentale in questa Serie A. Solo tre squadre nei top-5 campionati in corso hanno tentato più tiri del Napoli (63) al termine di un recupero palla offensivo (Bayern Monaco, Brighton e Rayo Vallecano); in particolare, il Napoli ha segnato otto gol da questa situazione (record della Serie A), inclusi i due dell’ultima giornata. Il Napoli ha mandato a segno 18 giocatori in tutte le competizioni, meno solo della Roma (19) tra le squadre della Serie A in questa stagione – il più recente tra i partenopei è stato Gianluca Gaetano, nell’ultima gara al Maradona. La Sampdoria ha registrato solo nove attacchi in contropiede, nei maggiori cinque tornei europei 2022/23 solo l’Augsburg (cinque) ne ha effettuati di meno. Sampdoria e Napoli sono tra le squadre ad aver sfruttato meno le punizioni dirette e indirette in questo campionato: un gol a testa, solo il Bologna conta zero reti da queste situazioni.