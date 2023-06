Roma-Spezia 2-1, Semplici: Amareggiati, ora testa allo spareggio col Verona

Al termine della sfida dello Spezia contro la Roma, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni del post-gara.

“C’è rammarico, perché sapevamo di venire qui a giocare contro una squadra molto forte e quindi il fatto di essere andati in vantaggio e di aver tenuto in equilibrio la partita fino alla fine mi rende orgoglioso dei miei ragazzi. Dispiace per avere preso quel gol prima della fine del primo tempo, poi siamo rientrati bene in campo, abbiamo tenuto bene e ci siamo mangiati il gol del raddoppio, poi il rigore nel finale ci ha costretto allo spareggio.

Da martedì ci prepareremo al meglio, anche oggi purtroppo abbiamo fatto i conti con tante assenze, ma anche questa sera chi è sceso in campo ha dimostrato di meritare questa categoria. La squadra ha veramente dato tutto, siamo arrivati alla fine di questa stagione un po’ corti con la rosa, dispiace perché al completo ci sarebbe stata la possibilità di gestire meglio le gare, perché anche questa sera avevo diversi giocatori infortunati in panchina, però ripeto, l’atteggiamento della squadra mi fa ben sperare in vista dello spareggio.

Sicuramente ci sono state partite in cui il risultato sarebbe dovuto essere diverso, per la prestazione fatta e per i valori messi in campo. Ma sono discorsi che non servono in questo momento, ora conta solo il risultato. Ce la andremo a giocare fiduciosi, cercheremo di esprimere al meglio le qualità di questi ragazzi, che secondo me questa sera hanno dimostrato di meritarsi la salvezza.

Nelle ultime gare la squadra, escluso contro il Torino, ha sempre giocato, sotto tutti i punti di vista, dalla prestazione, al carattere. Ci dovremo preparare al meglio mentalmente, c’è delusione questa sera perché con un pareggio ora saremmo a far festa, ora servirà però staccare per un giorno e calarsi di nuovo da martedì nell’ottica spareggio.

I mio augurio è di recuperare qualche giocatore, anche se non sarà facile. Faremo in settimana la conta dei disponibili e cercheremo di mettere in campo il migliore undici che sappia affrontare al meglio questa sfida, che è di fondamentale importanza per il nostro cammino. Siamo fiduciosi e carichi per giocarcela fino in fondo”.