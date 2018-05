Rolli Days: 83mila visitatori. Boom turisti a Palazzo San Giorgio, Genova piace

Nell’ambito del successo dei Rolli Days con 83mila visitatori tra ieri e oggi (v. articolo precedente) si è registrato anche un boom di visitatori per Palazzo San Giorgio, che per la prima volta è entrato a far parte del circuito dei Rolli.

I vertici dell’Autorità portuale hanno riferito che durante le due giornate di apertura, la sede ha totalizzato circa 2500 presenze.

“Sono stati moltissimi i genovesi ma anche i turisti italiani e stranieri – hanno spiegato da Palazzo San Giorgio – che hanno potuto apprezzare in particolar modo la Sala del Capitano del Popolo, la Sala delle Compere e il Loggiato che di norma non sono aperti al pubblico.

Palazzo San Giorgio è stato inserito all’interno del percorso ‘Dal mare alle mura’ come punto di partenza per visitare i palazzi costruiti dall’aristocrazia genovese grazie ai proventi del commercio e degli investimenti finanziari.

Come è noto il rapporto con il mare è stato fondante per Genova lungo il corso di tutta la sua storia. Una relazione continua e costante, che ha generato per la città ricchezza, prestigio, potere e sviluppo urbano, economico e artistico.

Palazzo San Giorgio, l’antico palazzo del mare voluto dal Capitano del popolo Guglielmo Boccanegra, successivamente sede della Casa delle Compere di San Giorgio, oggi sede dell’Autorità che governa i porti di Genova e Savona, è simbolo dello storico legame tra la città e il mare”.