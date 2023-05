Amt: nuovi biglietti e servizi speciali per Ocean Race-The Grand Finale

Nuovi biglietti e servizi speciali, così Amt-Genova si prepara a Ocean Race-The Grand Finale.

Nuovi biglietti di viaggio in promozione e servizi speciali per raggiungere direttamente l’area del Waterfront di Levante. Così Amt Genova si prepara ad accogliere i visitatori in arrivo a Genova in occasione di Ocean Race – The Grand Finale. Questa è la tappa conclusiva della grande regata intorno al mondo, in programma tra il 24 giugno e il 2 luglio 2023.

i nuovi pass Ocean Race Genova, da oggi 9 maggio 2023 sono acquistabili online (sulla pagina dedicata del sito e su App). Sono validi tre o sei giorni, su tutta la rete urbana di Genova, compresa la rete di Trenitalia in ambito urbano. A esclusione di Volabus e Navebus. Il pass Ocean Race Genova valido tre giorni ha un costo di 11 euro (anziché 13,5 euro), mentre il pass da 6 giorni è acquistabile al prezzo speciale di 18 euro anziché 27 euro.

Per i visitatori che vorranno invece scoprire l’intera Città metropolitana di Genova, spostandosi su tutta l’area extraurbana con i mezzi pubblici, AMT mette a disposizione i nuovi biglietti MET Ocean Race, validi tre o sei giorni su tutta la rete della Città Metropolitana di Genova: il biglietto per tre giorni ha un costo di 25 euro anziché 30 euro, mentre quello valido sei giorni costa 45 euro anziché 60 euro. Inoltre, coloro che acquistano i biglietti nel mese di maggio, possono usufruire di un ulteriore sconto del 10%, che verrà applicato direttamente in fase di acquisto.

Per agevolare l’afflusso di visitatori verso l’Ocean Live Park e, allo stesso tempo, incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici nelle giornate della manifestazione, Amt metterà a disposizione due servizi speciali per raggiungere il Waterfront di Levante e l’area del Porto Antico, dove sono previste diverse iniziative correlate: la linea bus KC Kennedy-Porto Antico e il Bus navetta linea 10 Ocean Race Brignole-Kennedy. Nella pagina dedicata sul sito Amt è possibile consultare tutte le modalità per raggiungere l’Ocean Live Park a bordo dei mezzi pubblici. ABov