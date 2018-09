Roberto Malvasio ritrova la Radical allo slalom di Garessio

Interessante intermezzo stagionale per Roberto Malvasio che domenica prossima sarà al via dello slalom in salita “Garessio – San Bernardo”, in programma in provincia di Cuneo. Il pilota di Ronco Scrivia affronterà la gara, valida quale sesto appuntamento del Campionato italiano di specialità, al volante di una Radical SR4 che gli sarà messa a disposizione dall’Autosport Sorrento, una squadra con cui ha collaborato molto negli anni scorsi.

“E’ la gara dei ritorni – commenta il portacolori della Winners Rally Team – torno, infatti, a gareggiare in uno slalom, dopo l’apparizione ai “Giovi” del 2017 con la 124 Abarth, e torno anche al volante della Radical, che non guido da oltre un anno. Mi rituffo tra i “birilli” in una gara molto qualificata ed anche estremamente ardua, visto che saranno al via tutti gli attuali migliori interpreti dello slalom in salita, tra cui i due principali aspiranti al titolo “tricolore”, Giuseppe Castiglione e Emanuele Schillace: sarà molto dura inserirsi nelle prime posizioni della classifica assoluta finale”.

“Ad ogni modo – aggiunge il pilota di Ronco Scrivia – vado a Garessio per fare la mia gara e non ho obbiettivi, se non quello di divertirmi e di mettere a segno una prestazione appagante. Ma mi farà un sacco piacere ritrovarmi nell’abitacolo della Radical SR4, una vettura che negli anni scorsi mi ha dato parecchie soddisfazioni”.