Roberto Malvasio ha fatto 30 al Pavia Rally Circuit

Il pilota di Ronco Scrivia è giunto trentesimo e secondo in Classe Rally3

Trentesima posizione assoluta finale e seconda piazza in Classe Rally3 per Roberto Malvasio nella 4^ edizione del Pavia Rally Circuit, evento andato in scena sull’impianto permanente del moto – autodromo di Castelletto di Branduzzo. Nel suo ultimo impegno stagionale, il pilota di Ronco Scrivia ha corso in coppia con la “naviga” locale Barbara Braga e con una, per lui inedita, Renault Clio in configurazione Rally3 che gli è stata fornita dalla Kimera Racing.

“Al di là del piazzamento finale – ha osservato il portacolori della Scuderia Valpolcevera – conta maggiormente il fatto che ci siamo divertiti, trovati bene e tornati a casa soddisfatti. La Renault Clio in configurazione Rally3 è stata una piacevole scoperta: è una vettura interessante e divertente malgrado non sia facile da interpretare. Mi è dispiaciuto di non aver avuto l’opportunità di conoscerla un po’ di più perché, anche se le gare in circuito non sono il suo terreno ideale, a livello puramente rallystico penso sia davvero piacevole”.

“Con la gara di Castelletto di Branduzzo – ha aggiunto Roberto Malvasio – si è chiusa la mia stagione agonistica, un po’ tribolata ma, ad ogni modo, positiva, in quanto sono riuscito a fare molto di più di quello che mi aspettavo ad inizio annata. Non ho corso molto ma ho spaziato un po’ tra diverse specialità, slalom, salite e rally: di più, proprio, non potevo pretendere. Ora è giunto il momento di goderci tutte le soddisfazioni riportate e poi penseremo al prossimo anno, con la speranza di avere l’opportunità di poter fare ancora qualcosa in più”.