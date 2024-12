Recco, il sindaco Gandolfo nominato consigliere nazionale ANCI.

Il sindaco Carlo Gandolfo è stato ufficialmente scelto per far parte del Consiglio Nazionale dell’ANCI. La nomina, comunicata dai vertici del partito “Fratelli d’Italia”, in accordo con il coordinatore regionale e il responsabile territoriale degli Enti Locali, porterà Recco a un livello di rappresentanza nazionale tra i Comuni italiani.

«Esprimo gratitudine per la fiducia accordatami e ribadisco il mio impegno a lavorare per sostenere le istanze del territorio – afferma Gandolfo – devo ringraziare per questa designazione Fratelli d’Italia, e nello specifico il coordinatore regionale l’onorevole Matteo Rosso. Adesso comincia un lavoro intenso che affronterò con impegno, consapevole del ruolo fondamentale dei Comuni nelle vite dei cittadini».

Durante il suo intervento alla 41a assemblea dell’ANCI, il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza dei comuni italiani, definiti “i cuori pulsanti della Nazione”. Meloni ha evidenziato come il lavoro degli amministratori locali sia importante per il progresso e lo sviluppo del Paese, invitando tutti a seguire questo principio. ABov