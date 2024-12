A Genova incontro fra musica e cultura il 6 dicembre alle 18:30 da Librìdo. “Corro e me ne infischio”, con Franco Zanelli e Antonio Clemente.

Venerdì 6 dicembre alle ore 18,30 da, l’accogliente locale-salotto fuori dal tempo in Piazza Truogoli di Santa Brigida (zona Balbi) a Genova, ospiterà un evento letterario musicale dal titolo, frase tratta dalla canzone “Come il vento” inclusa nell’ultimo albumdel cantautore. Un’occasione per assistere alla presentazione del nuovo librodello scrittore, pubblicato cone presentato in anteprima durante il recente Book Pride tenutosi a Palazzo Ducale di Genova il 4 ottobre scorso.Il libro di Zanelli è una piccola antologia di racconti ambientati negli anni sessanta e presenta una particolare corrispondenza tematica con alcune canzoni diche saranno eseguite dal vivo in versione unplugged durante l’evento. Il protagonista di questi racconti è un giovane che sta uscendo da un’adolescenza problematica di cui poco sappiamo, se non brevi cenni. Modererà l’evento il giornalistaNasce a Faenza, dove si diploma in restauro e diventa maestro d’arte ceramica. Trasferitosi a Torino, svolge attività conservativa per numerosi Uffici e Amministrazioni pubbliche territoriali e centrali dello Stato, collaborando anche all’allestimento di Musei e Mostre in ambito archeologico. Da un trentennio e più scrive poesie, racconti, romanzi. Tra le pubblicazioni precedenti: “D’Amore” (Libro italiano 2000), “Da Mussolini all’indicibile” (De Ferrari 2022), “Il Concerto. Anatomia di un musicista” (De Ferrari 2022), “L’intervista” (De Ferrari 2023) e “La donna del giardino murato” (De Ferrari 2023).Cantautore, poeta e pittore di origine trapanese che vive a Genova da diversi anni. E’ al suo quinto lavoro discografico, una sorta di concept-album strettamente legato al titolo “Casavacanze”, parola che evoca l’estate e composta da due parole apparentemente antitetiche tra loro: un po’ “Casa”, luogo dell’anima, intimo e rassicurante, e un po’ “vacanza”, ossia viaggio, svago, avventura. In questo senso, i temi trattati nel disco, sono proprio la ricerca di una pace interiore fatta di raccoglimento e ricordi, mista a una viscerale voglia di evasione. L’album comprende 16 canzoni e vede la partecipazione di 16 musicisti più un cantante tenore e un coro folk.