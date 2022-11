Roberto Malvasio ci riprova all’Individual Races Attack

Nel 2021 conquistò la vittoria assoluta con la Radical SR4 1600

Ultima chiamata stagionale per Roberto Malvasio che domenica affronterà l’edizione 2022 dell’Individual Races Attack all’Autodromo dell’Umbria, in quel di Magione. Circuito che, lo scorso anno, lo vide vincitore assoluto al volante della Radical SR4 1600 dell’Autosport Sorrento, vettura che il pilota di Ronco Scrivia utilizzerà anche quest’anno per cercare di bissare quella vittoria, la nona della sua ormai lunga carriera.

“Vincere è stato bello ma ripetersi non sarà facile – osserva il portacolori della scuderia Winners Rally Team – perché la concorrenza sarà, come sempre, qualificata. Quello di Magione per me è ormai diventato un appuntamento fisso in questo periodo della stagione: ci ho già corso diverse volte e mi sono sempre molto divertito. Ci tenevo ad essere presente anche per questa edizione e ci terrei un sacco a disputare una bella gara: se poi arriverà anche un risultato soddisfacente sarò doppiamente contento“.