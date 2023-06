Roberto Malvasio affascinato dalla Polini 08 Suzuki

Il pilota di Ronco Scrivia l’ha portata al debutto allo slalom di Busalla

Più che per il quarto posto finale, la partecipazione di Roberto Malvasio all’edizione 2023 dello slalom Busalla – Crocefieschi sarà ricordata per la prima gara assoluta della Polini 08 – Suzuki, un’interessante vettura di Gruppo E2SH realizzata di recente dalla joint-venture tra la Autosport Sorrento e la genovese Polini Motorsport.

“E’ un mezzo che ha un altissimo potenziale – sottolinea il pilota di Ronco Scrivia – e sono molto contento di essere stato il primo pilota a portala in gara: ringrazio sia la Autosport Sorrento che la Polini Motorsport per avermi dato quella bella opportunità. Mi dispiace che le condizioni meteo non siano state dalla nostra parte, altrimenti si poteva provare a puntare ad un piazzamento migliore“.

“Di quel poco che ho fatto – aggiunge Roberto Malvasio – sono comunque soddisfatto: nelle ricognizioni sono salito piano per capire la nuova vettura mentre sono andato tranquillo anche nella prima manche, cercando di evitare di abbattere dei birilli, con la consapevolezza che di lì a breve sarebbe piovuto e che, pertanto, lo scratch della salita d’apertura sarebbe stato importante. Spero di avere l’opportunità di poter portare ancora in gara, magari in una cronoscalata, la Polini 08 – Suzuki, che è un mezzo davvero interessante oltre che ben realizzato“.