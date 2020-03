Rixi a Conte: non abbandonate operatori filiera del mare, situazione porto esplosiva

“Faccio appello al presidente del Consiglio e al ministro alle Infrastrutture: non abbandonate gli operatori della filiera del mare, necessaria a garantire l’approvvigionamento dei beni primari del Paese. Abbiamo bisogno di dotare tutti i lavoratori di dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti, e di tranquillizzare i lavoratori che ora si sentono abbandonati”.

Lo ha dichiarato ieri sera il deputato genovese e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.

“La situazione – ha spiegato Rixi – ai varchi di alcuni terminal del Porto di Genova, in queste ore, è esplosiva.

Ci sono lunghissime code in ingresso, che arrivano in autostrada: è assolutamente urgente e necessario che il Governo intervenga, preveda sanificazioni regolari dei mezzi, implementi il personale preposto ai varchi, crei una task force, che chiediamo da giorni, insieme alle associazioni del settore, perché non si arrivi al collasso della catena logistica. Se si ferma il Porto di Genova rischiamo di non avere più rifornimenti di beni primari nelle nostre città”.