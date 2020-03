S. Martino, Carrefour chiuso dalle 21 alle 8: niente più spesa senza stare in coda

Ore 7, Carrefour San Martino di Genova chiuso. Stessa situazione in quello di via De Gasperi in Albaro. Altro servizio tagliato in città.

Inoltre, chi si reca a fare la spesa, come in ogni altro negozio di alimentari e supermercato, deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Auspicando che, stando la lunga e inaspettata chiusura notturna, non si creino assembramenti potenzialmente pericolosi per il contagio da Covid-19.

Pertanto, niente più spesa di notte o al mattino presto senza dover stare in coda per i genovesi, come invece avevamo testimoniato martedì scorso all’indomani dell’annuncio del decreto Conte.

Ore 6,30: nessuna coda e niente ressa al Carrefour di San Martino

I responsabili della catena francese ora hanno deciso di chiudere parzialmente l’ingresso ai supermercati, che avevano ottenuto un grosso successo in città perché aperti 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana.

I nuovi orari di apertura, come riportato su un cartello appeso all’ingresso del Carrefour di San Martino, sono stati quasi dimezzati “almeno per questo periodo di emergenza coronavirus”.

Si potrà fare la spesa, stando diligentemente in coda e distanti uno dall’altro, soltanto dalle 8 alle 21.