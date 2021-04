Rivarolo, senegalese spaccia eroina e crack: arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri in via Ansaldo a Genova Rivarolo i carabinieri dell’aliquota Operativa di Sampierdarena hanno visto un africano cedere un piccolo involucro in plastica, poi risultato contenere 2 grammi circa di eroina e 4 dosi di crack, a una donna genovese in cambio di una banconota da 100 euro.

Si tratta di 34enne senegalese, con vari pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, che è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di oltre 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

E’ stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

Droga e denaro sequestrati.