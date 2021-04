AD ALASSIO CINQUE TITOLI PER I TENNISTI ITALIANI

ALASSIO- Proseguono le finali ai 52esimi Campionati Internazionali d’Italia di Tennis dedicati ai Veterani. Gli incontri si svolgono sui campi dell’ Hanbury Tennis Club della “Città del Muretto” che per dieci giorni sta interpretando la parte di vera e propria capitale mondiale per il tennis dedicato alle categorie Senior.

Le finali di ieri hanno visto una pioggia di medaglie per gli azzurri con ben cinque successi per i tennisti italiani.

Il Trofeo intitolato alla memoria di Edoardo Rosso, che viene assegnato al vincitore della categoria Master 60, è andato a Fernando Cavalleri. Nella classifica finale Cavalleri ha preceduto Marco Harvè ed Adriano Basso.

Questi gli altri successi azzurri.

Nella categoria Donne Master 30 Geraldine Roma ha vinto su Giorgia Mecca. Fra gli M 50 Mauro Colangelo ha vinto superando Nicola Richelmi, mentre al terzo posto si sono classificati Roberto Facciano e Graziano Silingardi.

Nel doppio misto Over 60 si è imposta la coppia formata da Carola Kluzer e Vincenzo Piazza che ha battuto in finale il duo formato sall’australiana Shirley Friedl e dallo statunitense Danny Shaw.

Altro successo nel Doppio Master 55: Francesco Piovani ha vinto il titolo in coppia con l’ olandese Bart Theelen. Il duo italo olandese ha superato in finale la coppia italiana formata da Roberto Decalle e Davide Riccardi.

Fra gli stranieri invece successo per il ceco Jaroslav Kratchvil nella categoria Master 75. Al secondo posto Franco Brino mentre al terzo hanno concluso il francese Michel Galey e lo spagnolo Ramon Lopez Rojo.

Oggi sono in programma altre sei finali.

CLAUDIO ALMANZI