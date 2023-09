Rivarolo, minori stranieri collocati nei container. Il Pd attacca giunta Bucci

Container collocati in un parcheggio, senza alcun servizio e vicino a un fabbricato inagibile, peraltro pericolante, per accogliere una trentina di minori stranieri non accompagnati.

E’ quanto sta accadendo a Genova in via Pierino Negrotto Cambiaso, nel quartiere genovese di Rivarolo. La struttura è gestita dalla cooperativa Misecoop e la denuncia arriva dal presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo (Pd).

“Un sito inadeguato sotto tutti i punti di vista – ha dichiarato Romeo attaccando il Comune di Genova, amministrato dalla giunta Bucci – e questa la chiamano accoglienza?

Il nostro Municipio non si è mai sottratto a dare una mano e siamo a disposizione per ogni soluzione alternativa, ma sempre nel rispetto della dignità delle persone.

Attendo risposta dagli assessori comunali, Sergio Gambino e Lorenza Rosso che, ancora, non si sono degnati di rispondere alla mia lettera del 6 settembre, ma ben conoscono la questione”.

Romeo ha inoltre annunciato di avere convocato un’assemblea pubblica, nel parcheggio, per venerdì prossimo alle 17.