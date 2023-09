Rivarolo, migranti minorenni nei container. Pd: vada a dormirci il sindaco Bucci

“Se sono appartamentini così comodi, dove poter stare tranquillamente, perché non va a dormirci il sindaco Marco Bucci per qualche mese, invece di mandarci i bambini non accompagnati?”.

Lo ha dichiarato oggi all’agenzia Dire il capogruppo regionale del Partito Democratico Luca Garibaldi, dopo le parole del primo cittadino di Genova sul nuovo campo di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, allestito all’interno di alcuni container sulle alture di Rivarolo.

Container Rivarolo, Bucci al Pd: se ci vivono gli operai, possono starci pure i migranti

“Il sindaco Bucci – ha aggiunto Garibaldi – dimostra ancora una volta di non guardare mai in faccia la realtà, ma di compiacere solo la sua parte politica.

Dire che i container che ospiteranno migranti minorenni, che hanno già dovuto sopportare un viaggio drammatico nella speranza di un futuro, sono appartamentini, vuol dire essere sordi a qualsiasi principio di umanità e di dignità umana.

Affermare, inoltre, che per queste scelte ‘non deve informare nessuno, i Municipi devono imparare a informarsi in Comune’, è l’ennesima prova di un atteggiamento antidemocratico che non guarda al bene e alle esigenze del territorio, ma soltanto al consenso”.