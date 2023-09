Container Rivarolo, Bucci al Pd: se ci vivono gli operai, possono starci pure i migranti

“Se ci vivono per anni gli operai che lavorano nei cantieri, pensate a quelli del Terzo valico, ci possono stare anche i minori stranieri non accompagnati”.

Lo ha dichiarato oggi a Tursi il sindaco di Genova Marco Bucci rispondendo al Pd, che lo ha attaccato sul centro di accoglienza di migranti minorenni allestito da una cooperativa in via Negrotto Cambiaso sulle alture di Rivarolo, in Valpolcevera.

Rivarolo, minori stranieri collocati nei container. Il Pd attacca giunta Bucci

“Quelli che sono stati posizionati a Rivarolo non sono container, sono appartamentini” ha sottolineato il sindaco Bucci.

La gestione dei minori stranieri è in carico ai servizi sociali del Comune.

Il presidente del municipio Federico Romeo che, all’indomani dell’arrivo di altri migranti a Genova e del nuovo hub di accoglienza allestito in spiaggia a Voltri, ha criticato l’amministrazione comunale sia per la soluzione adottata, considerata sia “senza dignità” sia per la mancanza di comunicazione al Municipio.

“Io non devo informare nessuno – ha replicato Bucci – i Municipi devono imparare a informarsi in Comune. Io sono sempre a disposizione, sia di persona, sia al telefono o via whatsapp.

Non so quanti saranno i minorenni stranieri che verranno ospitati a Rivarolo, ma comunque dormiranno lì e poi durante il giorno faranno attività altrove: andranno a scuola o faranno dei lavori”.

Sul centro di accoglienza individuato e allestito dalla Prefettura di Genova a Voltri, con una mezza dozzina di grosse tende, il primo cittadino non ha voluto rilasciare commenti: “Non dico niente perché, in questo caso, non è il mio lavoro” in quanto la collocazione dei migranti adulti non spetta ai Comuni.