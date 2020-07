Ritorna lo Skipper sabato 4 Luglio a Cavi di Lavagna

Sarà una stagione diversa, ma assolutamente speciale e decisamente eccellente, l’estate 2020 dello Skipper, lo storico locale di Cavi di Lavagna

Dovendo rispettare tutte le misure di sicurezza anti Covid 19, l’offerta è stata completamente rivoluzionata e la titolare dell’attività, Teresa Giolito, si è lanciata insieme a tutto il suo staff in una nuova ed entusiasmante sfida.

“Non potremo fare discoteca come abbiamo sempre fatto – afferma Teresa Giolito – ma non potevamo neppure permetterci di rimanere chiusi e di non far partire la stagione. Così abbiamo pensato a una proposta alternativa, che rimanesse comunque in linea con il livello del locale”.

Lo Skipper versione 2020 si trasforma in un punto di riferimento per quanto riguarda il beverage di qualità: “Apriremo alle ore 18, quindi per l’aperitivo, e daremo un servizio ai nostri clienti sia per il prima che per il dopo cena. Nei mesi di lockdown abbiamo lavorato parecchio a questo progetto, trovando la collaborazione di Fabio De Gaetani, volto noto agli affezionati del ‘Michelaccio’ a Genova, che animerà l’ora dell’aperitivo. Sarà lui ad affiancare Alessandro Campomenosi nella creazione di importanti miscelati. Nuova presenza sarà pure quella di Sebastiano Parma, dell’Azienda Agricola ‘La Ricolla’ di Ne. ‘Dulcis in fundo’ c’è il nostro ‘acquisto d’eccezione’ Matteo Circella, che è sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier) per ‘La Brinca’ di Ne, nonché collaboratore di Slow Wine”: sarà lui a occuparsi, invece, dell’after dinner”.

Si potranno gustare cocktails e vini sia nella sala interna da sessanta posti, tutti distanziati in base alle opportune misure di sicurezza, sia sulla terrazza esterna, che può ospitare altri sessanta posti. “Matteo Circella, in particolare, presenterà ai nostri clienti tutta una serie di vini liguri che vengono preparati con particolari fermentazioni e in maniera assolutamente artigianale, visto che il suo lavoro è proprio quello di andare a riscoprire le piccole cantine, valorizzandole come meritano. Tutti i drinks e i vini saranno accompagnati da assaggi di cibo, realizzati grazie alla collaborazione con l’adiacente ristorante ‘Il Cigno’, che è specializzato in piatti a base di pesce”.

L’apertura sarà alle ore 18, poi si andrà avanti sino alle 4 del mattino: ci saranno eventi e musica dal vivo, ospiti speciali e degustazioni guidate, il tutto senza mai far mancare il rispetto delle normative.Lo Skipper lavorerà il venerdì, il sabato e la domenica. Eventi speciali al giovedì, secondo un calendario che è in preparazione.Per accedere al locale è sempre consigliabile prenotare un tavolo, indicando il numero dei presenti. Lo si può fare via WhatsApp al numero 333 2358960 oppure utilizzando i canali Facebook e Instagram dello Skipper.