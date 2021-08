Ritorna il Cine al Circuito sul mare, c’è stato l’assalto, con un esaurito e code al bistrot per l’aperitivo prima del film

Ritorna il Cine al Circuito sul mare, la nuova arena sul depuratore di Sturla è stata apprezzata.

Al piacere del panorama vista mare e dell’area ristrutturata, si è aggiunta la novità delle sedie a sdraio e dell’ascolto in cuffia.

Tutto confermato per la seconda parte di “Circuito sul mare”, dal 23 agosto al 5 settembre, tra anteprime, novità e riprese dei titoli più richiesti.

Si comincia lunedì 23 agosto con la novità “The Suicide Squad. Missione suicida” di James Gunn, film d’azione con una trama fantasy che punta al divertimento e sarà replicato il 5 settembre. Altra novità il 24 e 29 agosto con “Me contro te.

mistero della scuola incantata” di Gianluca Leuzzi, un’avventura tra magie, incantesimi, perfidie, reliquie e antidoti.

Il 25 agosto è in programma l’anteprima di “The Falling. Storia di un padre”, esordio alla regia per Viggo Mortensen, anche protagonista insieme a Lance Henriksen nei panni di suo padre.

Si prosegue con “Crudelia” di Craig Gillespie (26 agosto), dedicato alla vanitosa e perfida De Mon, interpretata da Emma Stone. Azione a tutto spiano con “Fast & Furious 9”, nona avventura di Dominic Toretto (Vin Diesel), suo fratello minore Jacob (il wrestler John Cena) e l’hacker Cypher (Charlize Theron). Commedia all’italiana il 28 agosto e il 4 settembre con Paola Cortellesi e Antonio Albanese protagonisti di “Come un gatto in tangenziale.

Ritorno a Coccia di Morto” di Riccardo Milani. Il 30 agosto, anteprima di “Supernova”, un film di Harry Macqueen con Stanley Tucci e Colin Firth, su una coppia travolta dalla notizia di una malattia. Si torna all’avventura con “Jungle Cruise” di Jaume Collet- Serra (31 agosto) con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, per passare alla comedia francese “La felicità degli altri” di Daniel Cohen (1 settembre), al film d’animazione “Croods 2. Una nuova era” di Joel Crawford (2 settembre) e la straordinaria interpretazione di Anthony Hopkins in “The father. Nulla è come sembra” di Florian Zeller, in programma il 4 settembre.

“Circuito sul mare” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante.

L’attuale stagione estiva prevede l’attuazione parziale del progetto, che verrà portato a termine nei mesi a venire. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it – 375 72003337, da giovedì a sabato dalle 12 alle 24, da domenica a mercoledì dalle 12 alle 22).

La ristrutturazione rinnova l’area giochi per bambini e prevede un’area sgambatura per i cani, solarium verde, l’installazione di una cabina spogliatoio con docce a disposizione dell’utenza.

Info 010 5532054-circuitocinemagenova.com

Come da disposizioni vigenti per l’accesso all’arena è necessario il Green Pass. In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate. Il biglietto non è rimborsabile.

Solo se la cancellazione si rendesse necessaria prima dell’accesso verrà corrisposto un voucher utilizzabile entro trenta giorni in tutte le arene e le sale di Circuito, da ritirare nelle biglietterie delle stesse entro e non oltre 48 ore dal giorno della proiezione annullata.