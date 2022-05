Ritorna “Chiavari. Cammina, pedala, gioca”, il 21 e 22 maggio

Ritorna, il 21 e 22 maggio 2022, “Chiavari. Cammina, pedala, gioca”. Una due giorni di eventi dedicati alla mobilità sostenibile e alle attività outdoor, per appassionati e famiglie.

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, è organizzata dal Comune di Chiavari insieme ad AVIS, FIAB, Bike Land School, Chiavari Fitwalking School, PuliAmo Sentieri, Genova Parkour, Nupa, Croce Verde Chiavarese e DLF Chiavari.

Un ricco calendario di iniziative gratuite da svolgere all’aria aperta: corsa, skateboard, slackline, parkour, escursioni nei sentieri (in MTB e a piedi con raccolta rifiuti), ciclopedalata urbana ed extraurbana e una skills area per imparare ad utilizzare al meglio la propria bici. Ma anche letture al parco di Villa Rocca, gonfiabili per bambini, caccia al tesoro e spettacoli in piazza Matteotti.

I tracciati sono stati suddivisi in base a diversi livelli di difficoltà e durata, con ampia possibilità di scelta e il supporto di guide.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, in presenza in piazza Matteotti per gli eventi indicati in blu nella locandina, mentre per i restanti la prenotazione è online su Eventbrite, al seguente link https://www.eventbrite.com/d/italy–genova/cammina-pedala-e-gioca/?fbclid=IwAR30KHoY3sRjzrezaZvdmganR307plUFf_SKBAGx7x00VF0HonljlAn2tdM