Galà delle Stelle e Festa dello Sport, dal 20 al 22 maggio a Genova

Un Galà ricco di “Stelle” sportive e tre giornate di grande Festa dello Sport. Ritorna venerdì 20 maggio, al Porto Antico di Genova, l’appuntamento con la Notte degli Oscar dello sport ligure. I campioni di oggi (e domani) saranno celebrati sul palco dei Magazzini del Cotone con la partecipazione di grandi testimonial e artisti e l’intero ricavato della serata devoluto alla Gigi Ghirotti Onlus.

Ad aprire la serata Dario Ayala e Alice Righetti, artisti di sYnergiKa, che si esibiranno in una spettacolare performance acrobatica al palo volante e alle cinghie aeree. In platea le massime autorità istituzionali e sportive. Ci sarà Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, per tre volte premiata tra le stelle nel suo percorso sportivo. Prima partecipazione invece per Pierre Bruno, nazionale azzurro di rugby, e Vanni Oddera, campione mondiale di motocross freestyle. In video collegamento interverranno Federica Brignone e i “velisti d’oro” Ruggero Tita e Caterina Banti. Sul palco anche il pluricampione paralimpico, Francesco Bocciardo, grande testimonial di Stelle nello Sport nelle scuole e con il progetto SportAbility.

Filmati emozionanti, storie da raccontare. Non mancheranno le sorprese in questo 23° Gala che celebrerà anche la “grande bellezza” degli elaborati vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e le foto finaliste del Premio Nicali-Iren.

Più di 150 mila i voti hanno determinano i 21 Oscar che saranno consegnati. Dai rossoblucerchiati Francesco Caputo (Samp) e Nicolò Rovella (Genoa), ai Big Federico Garibaldi (canottaggio), Pietro Figlioli (pallanuoto), Luca Zini (rugby), Maggie Pescetto (kitesurf), Giulia Millo (pallanuoto), Camilla Moroni (arrampicata).

In passerella anche le società sportive dell’anno: Ginnastica Riboli, Pallavolo Santa Sabina e Amatori Pallacanestro Savona. Un Oscar speciale al Gamma Innovation Hockey Sarzana per la storica vittoria in Coppa Italia.

Il 23° Galà delle Stelle, che sarà visibile integralmente sul sito www.stellenellosport.com e sui canali social del progetto, è il fiore all’occhiello di tre giornate di grande “Festa dello Sport” con il Porto Antico di Genova che si trasforma in un villaggio sportivo di 130 mila metri quadrati con più di 90 attività e discipline sportive da provare, tre palchi con oltre 100 eventi e numerosi campioni che scenderanno in campo al fianco dei giovani: da Paola Fraschini (pattinaggio) a Edoardo Stochino (nuoto), passando per Viviana Bottaro (karate), Francesco Flachi e Christian Puggioni (calcio), Fabio Incorvaia (jet ski). Più di 180 le Associazioni, Federazioni ed Enti sportivi coinvolti.

Grazie alle attività in mare della Primazona Fiv scatterà il conto alla rovescia verso The Ocean Race, la famosa regata intorno al mondo che nel 2023 arriverà, per la prima volta in Italia, proprio a Genova.

Tra gli eventi di copertina la Baby Maratona, l’Olimpiade delle Scuole, il Miglio Blu e gli Show di Ginnastica, Pattinaggio Artistico e Danza sportiva.

Aggiornamenti in tempo reale su www.stellenellosport.com/tag/festasport22/