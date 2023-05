Risultati brillanti per la New Racing for Genova

Gangi, Ceriali, Biggi e Bini in evidenza al “Taro”, Tessa e la Bramante a “Susa”

Risultati brillanti, oltre che importanti, per la New Racing for Genova nello scorso fine settimana, che l’ha vista impegnata al Rally del Taro, sia nella prova dell’International Rally Cup che in quella della CRZ, al Rally della Marca ed allo slalom Susa – Moncenisio.

Rally del Taro – A Bedonia, nella gara valida per l’IRCup, ottimi riscontri per i due equipaggi della New Racing for Genova, Federico Gangi – Stefano Sappracone e Matteo Ceriali – Iacopo Innocenti, entrambi in lizza con la Peugeot 208 Rally4. I primi, dopo una prestazione di sostanza, hanno chiuso l’esperienza al secondo posto di Classe ed al terzo di Gruppo mentre gli altri hanno riportato la quarta posizione di Classe e la quinta di Gruppo; Federico Gangi, inoltre, è risultato il miglior pilota Under 25 classificato davanti al compagno di scuderia Matteo Ceriali. Risultati di spessore anche nella gara valida per la Coppa Rally di Zona. Ottima terza posizione assoluta per Alberto Biggi e la giovane Alice Caprile, in lizza con la Skoda Fabia R5 ed autori di una prova molto concreta. Piazzamento di rilievo anche per Ennio Bini e Marta De Paoli, che con la loro Renault Clio hanno conquistato il successo in classe Rally5 e la seconda piazza in Gruppo, oltre ad essere giunti diciottesimi. Buona prova anche per Massimo Garbarino e Ilaria Magnani (Clio Rally5), terzi di Classe.

Rally della Marca – A Valdobbiadene, Luca Fredducci e la compagna Clarissa Derosa (Renault Clio Rally5) sono giunti trentacinquesimi assoluti e quarti di Classe e Gruppo. Un piazzamento che soddisfa la giovane coppia che, per la prima volta sulla berlinetta francese, ha retto bene il confronto con avversari dotati di una maggiore conoscenza di tale vettura.

Slalom Susa – Moncenisio – Nella gara piemontese, buoni piazzamenti per le due vetture della New Racing for Genova in lizza. La Skoda Fabia R5 di Adelmo Tessa è giunta ottava assoluta e prima nella Classe d’appartenenza; un successo di Classe anche per la Peugeot 208 R2B di Rosanna Bramante che ha chiuso al terzo posto nella graduatoria femminile.

Slalom Busalla – Crocefieschi – Saranno sei i portacolori della New Racing for Genova che domenica prossima parteciperanno al primo slalom della stagione ligure. Sono Damiano Furnari (Elia proto), suo fratello Moreno (Fiat 126), Matteo Solis (Renault Clio N3), Angelo Ferrari (Peugeot 106 N2), Christian Morelli (Fiat Seicento kit) e Nicolò Franca (Peugeot 106 A5).

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.