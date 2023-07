Risse a Sestri Levante, mozione di Pistacchi e Conti: basta provvedimenti all’acqua di rose

“Gli scorsi anni la violenza notturna a Sestri Levante era l’emergenza dell’estate, alle quali le ordinanze della passata amministrazione di centrosinistra non riuscivano a porre rimedio. Quest’anno la nuova giunta ha proposto ordinanze copia/incolla e infatti ha ottenuto risultati copia/incolla. Dopo gli episodi di violenza a Riva Trigoso, si sono registrate le continue risse in carruggio a Sestri Levante”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (FdI), che hanno presentato una mozione urgente a seguito dell’ennesima e gravissima rissa avvenuta nella notte in via XXV aprile, esattamente negli stessi punti già teatro in passato di episodi analoghi.

“La rissa – hanno spiegato Conti e Pistacchi – è avvenuta a poche ore e a pochissimi metri di distanza dalla presentazione del progetto della giunta ‘Non bevo alcol…e mi diverto’ sembra quasi che sia stata una sfida all’iniziativa dell’amministrazione comunale. Di certo, purtroppo era impensabile che il fenomeno potesse essere contrastato con l’invito a bare un cocktail analcolico a base di acqua tonica e sciroppo di rose.

La mozione urgente, che il centrodestra auspica il presidente del consiglio comunale voglia ammettere già all’ordine del giorno della seduta di mercoledì, intende esattamente proporre all’amministrazione comunale altre soluzioni.

Una di queste era contenuta nel nostro programma amministrativo ed è immediatamente applicabile. Il Comune di Genova dispone di un nucleo della Polizia Locale addestrato ed equipaggiato per prevenire e fronteggiare problemi di ordine pubblico in un Centro storico assai più ampio e complesso di quello sestrese. Avevamo proposto, raccogliendo la disponibilità del Comune di Genova, il distacco di alcuni agenti per i mesi estivi.

Offriamo la nostra proposta al sindaco Solinas, con la speranza che voglia prevedere nel frattempo l’addestramento e l’equipaggiamento di personale sestrese per i prossimi anni.

La mozione chiede anche all’amministrazione di costituirsi in giudizio in caso di individuazione dei responsabili che sarebbero anche stati ritratti in alcuni video.

La nostra offerta di collaborazione è costante, speriamo che da parte del sindaco e della giunta ci sia la volontà di accoglierla. Di certo il nostro suggerimento è quello di dimostrare che a Sestri Levante è davvero in atto un cambiamento e che la giunta Solinas intende smettere di seguire la strada tracciata dalla vecchia amministrazione di centrosinistra come fatto finora.

E anche nei confronti della violenza non risponda con provvedimenti che sono acqua (tonica) fresca e sciroppo di rose”.