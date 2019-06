Rissa a colpi di bottiglia per gelosia, due feriti a Sampierdarena

Ieri sera in via Dondero, nel quartiere genovese di Sampierdarena, si è verificato un alterco degenerato in una rissa per gelosia che ha portato a due feriti che sono stati ricoverati in ospedale.

Da una ricostruzione dei fatti, una donna, avrebbe aggredito una coppia con dei cocci di bottiglia per questioni riconducibili alla gelosia.

Sul posto sono giunti i carabinieri per placare gli animi e il 118 che ha prestato le prime cure ai due feriti, un uomo e una donna.

Entrambi sono, poi, stati trasferiti all’ospedale Galliera. Per loro tanto spavento e qualche ferite non grave.