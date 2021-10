Riprese ad Albenga le lezioni all’ Università di Teologia

SAVONA. 7 OTT. Sono riprese da martedì nella “Città delle Torri” le lezioni dell’ anno scolastico universitario 2021/2022, presso l’Istituto di Scienze Religiose. Da alcuni anni infatti l’ istituto ingauno è confluito in un unico Istituto ligure con sede principale a Genova e due poli scolastici distaccati: quello di Albenga appunto e l’altro di La Spezia.

Lo Stato, infatti per concedere l’equiparazione della laurea magistrale in Scienze religiose a quelle civili, ha richiesto alla Chiesa Italiana di adeguare il più possibile il numero degli Istituti presenti sul territorio nazionale a quello delle Università statali. Questo riconoscimento è avvenuto con il D.P.R. 63/2019 che stabilisce appunto l’equivalenza tra il titolo ecclesiastico e quello civile, rendendo possibile l’utilizzo della laurea magistrale in Scienze religiose in tutti i casi contemplati dalla legge. Lo scorso anno accademico le lezioni si sono svolte per la maggior parte in modalità FAD (Formazione a distanza) e, in misura minore, in modalità “frontale” in ciascuna delle tre sedi. Nel primo caso, l’insegnante trasmetteva la propria lezione da uno dei tre poli e gli studenti delle altre due sedi seguivano la lezione attraverso uno schermo, con la possibilità di intervenire in determinati momenti decisi dal docente.

Certamente, come ogni cambiamento importante, anche questo richiederà un po’ di tempo e di pazienza, ma la buona volontà degli insegnanti e il numero degli iscritti fino a questo momento fanno ben sperare che anche altri vorranno provare a vivere questa esperienza: infatti, l’ISSRL, nelle sue strutture, propone non soltanto una formazione ampia e qualificata finalizzata all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, ma si rivolge anche a tutti coloro che, laici o religiosi, vogliano approfondire la propria fede, attraverso una migliore conoscenza dei suoi contenuti.

Le lezioni, che sono iniziate martedì 5 ottobre, si svolgono ad Albenga il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 14 e 40 alle 19 e 30 nella sede di via Trieste, 31.

Responsabile dell’ ISR e Gran Cancelliere è Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini (Arcivescovo), la carica di Preside è ricoperta dal Sacerdote Massimo Epis, mentre la figura del Moderatore è occupata dal vescovo diocesano Monsignor Guglielmo Borghetti. La carica di Direttore è ricoperta dal Canonico Ettore Barbieri. Questo l’elenco dei docenti che svolgono le lezioni presso la sede dell’ Istituto di Albenga: Giorgio Barbaria, Ettore Barbieri, Luciano Livio Calzamiglia, Gabrile Maria Corini, Lucio Fabbris, Enrico Gatti, Anna Rosaria Gioeni, Giuseppe Militello e Josè Fernando Toribio. Questi sono i contatti per coloro che volessero informazioni più dettagliate: indirizzo del sito web: www.issralbenga.com, telefoni 334 5716127 e 0182.55.52.32, indirizzi di posta elettronica: segreteria@issralbenga.com oppure segreteria@issralbim.it

CLAUDIO ALMANZI