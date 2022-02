Riparte dopo due anni la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre, anche se il virus non è stato definitivamente sconfitto

Riparte dopo due anni la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre, cresce la voglia di tornare in sella e partecipare agli eventi di prestigio. Si torna a sognare in Liguria, che è terra di naviganti, cantautori, poeti, papi e navigatori, con la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre.

Percorso unico e arrivo in salita a Colla Micheri. Grande attenzione alla tutela della sicurezza dei ciclisti in gara. Le iscrizioni online si chiudono mercoledì 23 febbraio poi sarà possibile iscriversi soltanto sabato 26 e domenica mattina a Laigueglia.

“Grandi corridori

Di corse in salita

Che alzavano la testa dal manubrio

Per vedere se fosse finita

Allenati alla corsa

Allenati alla gara

E preparati a cadere

E a tutto quello che si impara”

Canta Ivano Fossati interpretando la canzone Naviganti. Viaggiatore viaggiante perennemente alla ricerca di nuove rotte e percorsi da inseguire, il cantante ligure, è un artista che ha sempre avuto chiaro chi voleva essere.

Parole che, domenica 27 febbraio, torneranno alla mente dei partecipanti alla Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre, nel finale della classica di apertura internazionale dell’attività amatoriale su strada, la salita che conduce a Colla Micheri, luogo che Vittorio Mevio ha scelto dodici anni or sono come location di arrivo per tutelare la sicurezza dei partecipanti.

“Vola il tempo, lo sai che vola e va. Forse non ce ne accorgiamo“ cantava De André. Le iscrizioni online alla prima prova del circuito Gran Trofeo Gs Alpi, inserita anche nel programma dei challenge Zero Wind Show e Campionato Nazionale Acsi Ciclismo Gran Fondo e Mediofondo, si chiuderanno Mercoledì 23 febbraio, poi sarà possibile iscriversi alla manifestazione soltanto sabato 26 e la mattina della gara versando 55 euro.

Quest’anno, dopo aver valutato attentamente una richiesta del sindaco Roberto Sasso Del Verme, il comitato organizzatore della manifestazione ha deciso di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei 1500 iscritti e il traguardo è ormai vicino.

Intanto proprio in queste ore si suggeguono le riunioni per mettere a punto l’apparato che garantirà la sicurezza dei ciclisti in gara. Tre vetture neutre per assistere i partecipanti vittime di incidenti e forature, dodici scorte tecniche, quattordici mezzi della Polstrada (moto e auto), cento Asa e volontari posizionati lungo i 118 chilometri di gara. Il sistema satellitare per gestire la posizione dei mezzi al seguito della gara e garantire la chiusura al traffico per novanta minuti.

“La fabbrica dei sogni è sempre qui. Tu torna quando vuoi” . La Granfondo Laigueglia Lapierre è il primo vero sogno per gli appassionati delle due ruote che ambiscono ad una stagione da protagonisti, ma anche per coloro che non amano il confronto con il cronometro. Per questo rappresenta un appuntamento da vivere e condividere intensamente.

Questo il calendario del circuito Gran Trofeo Gs Alpi 2022

27 febbraio Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre a Laigueglia (Savona)

13 marzo Granfondo Internazionale Alassio a Alassio (Savona)

01 maggio Granfondo Internazionale Torino Motovelodrono di Torino a Torino

26 giugno Granfondo Internazionale Gavia e Mortirolo a Aprica (Sondrio)