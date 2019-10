Riparte con una vittoria il campionato della Pro Recco

La squadra di Rudic espugna la vasca della Florentia per 3-21 e conquista i primi tre punti della stagione.

Il tecnico croato deve rinunciare al portiere Bijac, fuori per almeno un mese a causa di una frattura allo zigomo, e lancia tra i pali Prian, all’esordio con la calottina biancoceleste, in acqua nei primi due tempi. Campioni d’Italia che in difesa non rischiano praticamente nulla e in fase offensiva mostrano subito trame interessanti: al cambio campo il risultato è di 1-14 con tripletta di capitan Ivovic. Negli ultimi sedici minuti Rudic manda Massaro in porta, la Pro Recco toglie il piede dall’acceleratore senza però concedere troppo alla Florentia. Finisce così 3-21 con tre gol a testa per Ivovic, Fondelli, Dobud, Luongo e Di Fulvio.

“Un inizio molto buono, tenendo conto che siamo all’inizio della stagione e ci dobbiamo abituare ancora all’arbitraggio con queste nuove regole – afferma Di Fulvio a fine match -. A loro mancavano due giocatori molto importanti e la superiorità che si è vista nel punteggio forse è troppo ampia rispetto ai valori delle due squadre”.

Mercoledì partita d’esordio in Champions League contro il Marsiglia: si gioca in casa dei francesi alle 20.30.

RN FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Benvenuti 1, Carnesecchi, Vannini, Sordini, Turchini, Dani, Razzi, Bini, Astarita 1, A. Di Fulvio 1, Antonini. All. Tofani

PRO RECCO: Massaro, F. Di Fulvio 3, Mandic 1, Figlioli 2, Fondelli 3, Velotto 1, Renzuto Iodice 1, Echenique 1, Ivovic 3, Dobud 3, Aicardi, Luongo 3, Prian. All. Rudic

Arbitri: L. Bianco e Braghini Parziali: 1-6 0-8 1-4 1-3

Superiorità numeriche: Florentia 0/5, Pro Recco 3/7 + 4 rigori

Spettatori 400 circa