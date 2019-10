Muzio alla premiazione di un Safari Fotografico Subacqueo

Gara di Safari Fotografico Subacqueo a Sestri Levante

Muzio: «Uno sport che coniuga amore per il mare, tecnica fotografica e attività fisica»

Il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza ha partecipato ieri alla premiazione dei vincitori del 39° campionato italiano che si è svolto a Sestri Levante

Claudio Muzio, consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza, ha partecipato ieri pomeriggio, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Liguria, alla premiazione dei vincitori del 39° campionato italiano di Safari Fotografico Subacqueo, che si è svolto nelle acque che circondano Sestri Levante.

«Questa disciplina sportiva rappresenta un’efficace lezione – dichiara – che dimostra come si può coniugare amore per il mare, tecnica fotografica e attività fisica. Quest’ultima competizione ha richiamato in Liguria decine di concorrenti da tutta Italia e rappresenta, indubbiamente, un vanto per tutta la Regione perché associa al momento competitivo altre occasioni di approfondimento e di informazione rivolte ai più giovani. La conoscenza del mondo marino e, dunque, la consapevolezza dell’immenso patrimonio custodito in questo universo – ha concluso – sono il primo passo verso il suo rispetto e la sua tutela in un cammino che arricchisce ciascuno di noi».

Muzio ha espresso agli organizzatori della manifestazione i complimenti e il ringraziamento di tutto il Consiglio regionale.