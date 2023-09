Rio Maltempo e lavori pubblici, Piciocchi e Mascia: si va verso esproprio

Su proposta dell’assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, Pietro Piciocchi, di concerto con l’assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo Economico, Lavoro e Rapporti Sindacale, Mario Mascia, è stata approvata la delibera di Giunta che prevede “Adeguamento del PUC vigente per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree del tratto tombinato di Valle del Rio Maltempo” e la “dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”.

Nello specifico, poiché le opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente sulla sponda sinistra del torrente Polcevera, vanno ad interessare sia aree pubbliche sia aree di proprietà di terzi, che dovranno essere acquisite.

Per questo il Comune ha deciso di ricorrere alla procedura espropriativa, ed ha avviato l’iter, per un totale di 265.000 euro, coperti finanziariamente con Decreto n. 97 del 20/04/2022 dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

La procedura di esproprio rientra, in questa fase, nel progetto delle opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo e del torrente Torbella (20.860.000 euro), inserito nel piano triennale dei lavori pubblici, per la messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del rio.

L’intera opera di adeguamento idraulico è necessaria per la prosecuzione delle attività di realizzazione dei lavori di prolungamento della linea Brin-Canepari della Metropolitana, evitando la chiusura, in caso di allerte meteo arancione e rossa, della stazione di via Canepari.

Il Responsabile del Procedimento ha già comunicato l’avvio della procedura espropriativa ai soggetti interessati e non sono pervenute osservazioni.

«Uno step importante quello dell’esproprio di queste aree- dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi- che ci permette di proseguire con lavori di messa in sicurezza di una porzione importante del quartiere di Certosa e della Valpolcevera. Un intervento che riguarda l’adeguamento idraulico, la pulizia e le tombinature dei rivi che attraversano Genova, sono parte integrante della strategia di prevenzione e monitoraggio che stiamo portando avanti come Amministrazione per costruire una città sempre più sicura e al riparo dagli eventi alluvionali che l’hanno colpita nel recente passato».