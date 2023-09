Nautico di Genova, il 21 inaugurazione con Salvini. Il 22 arriva Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Genova il prossimo 22 settembre per visitare il Salone Nautico internazione, che si terrà dal 21 al 26.

L’ultima volta era stata prima delle elezioni politiche, in occasione di un comizio al Porto Antico il 14 settembre dell’anno scorso.

L’indiscrezione è stata confermata da fonti della prefettura e questura genovesi, anche se non è stato ancora definito il programma del viaggio in Liguria che potrebbe anche prevedere altre tappe.

Il prossimo 21 settembre, in occasione dell’inaugurazione del Salone Nautico internazionale, sarà a Genova il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Attesi anche il ministro alla Difesa Guido Crosetto e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, che hanno confermato la loro presenza in Fiera a Genova, ma non hanno ancora comunicato in quale data.