Sentito Arpal, il Comune di Genova e la Protezione Civile informano, per la zona B, l’attivazione del prolungamento dell’allerta meteo idrogeologica gialla per temporali fino alle 23.59 di oggi, sabato 16 settembre 2023.

Stessa situazione di prolungamento alle 23.59 per le zone “C” ed “E”, bacini piccoli e medi.

Per le zone “A” e “D” per i bacini piccoli e medi, il prolungamento è in vigore fino alle 20.00.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.