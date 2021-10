Rimossa la cabina telefonica di piazza Vittorio Veneto

Plauso della Lega, contrarietà del Pd

E’ stata rimossa, ieri, la cabina telefonica di Piazza Vittorio Veneto a Genova, nel Municipio Centro Ovest che si trovava in stato di abbandono, se era discusso martedì scorso in Consiglio comunale a Palazzo Tursi con un acceso dibattito.

“Dopo svariate segnalazioni di cittadini, commercianti, tassisti, circa l’indecorosa cabina telefonica di Piazza Vittorio Veneto nel Municipio Centro Ovest – dichiara i consigliere comunale Davide Rossi – la rimozione.

Martedì, in Consiglio Comunale avevo chiesto ancora una volta l’eliminazione della stessa, in collaborazione con il consigliere municipale Andrea Ferrari che da tempo, come i CIV richiedeva la sostituzione con un telefono pubblico a muro, contro il degrado.

Ringrazio il Comune, il consigliere municipale, i commercianti, i tassisti e Telecom, nella speranza che non solo in Piazza Vittorio Veneto vengano rimosse le cabine telefoniche usate ormai come giaciglio per sbandati e senza tetto, ma anche nel resto della città”.

Nella discussione di martedì a Palazzo Tursi si era detta fortemente favorevole la Lega in quanto divenuti “wc pubblici a cielo aperto, giacigli per senzatetto e uffici per gli spacciatori”. Contrario il Partito Democratico che incline ad implementare i servizi di accoglienza e tutela delle fasce più deboli.